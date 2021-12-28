Рубль во вторник утром снижается к доллару и евро

Нефть во вторник утром умеренно растёт в цене на ожиданиях высокого краткосрочного спроса на неё в Азии, в особенности в крупнейших странах мира, Китае и Индии, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке сегодня утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть в Азии в следующем году. По данным «S&P Global Platts», показатель останется высоким в будущем году. Агентство также прогнозирует в своем релизе, что Китай и Индия останутся «двигателями роста» этого спроса. «Platts», в частности, отметило, что ежемесячный импорт сырой нефти в Индию в ноябре вырос до 10-месячного максимума, поскольку местные нефтепереработчики наращивают запасы сырья.

Кроме того, нефтяные инвесторы в целом оптимистично настроены, поскольку опасения по поводу штамма коронавируса «омикрон» значительно ослабли на сообщения о том, что он не самый опасный среди других.

https://1prime.ru/oil/20211228/835629774.html

Сегодня утром курс доллара лабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам при отсутствии многих инвесторов в предновогодний период, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке в понедельник на 5,85 копейки - до 73,4885 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 4,84 копейки и составил 83,2184 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 25,56 копейки, к евро - на 28,21.