Рубль вспомнил неустойчивую молодость, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года

Мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% сегодня утром после падения на 24-25% днём ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Резкое падение цен на нефть днём ранее было вызвано неопределенностью вокруг добычи стран ОПЕК+ после того, как 6 марта они не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.

В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Другим риском для нефтяного рынка остаётся распространение коронавируса в мире, так как связанные с заболеванием карантинные меры негативно сказываются на производстве, туризме и цепи поставок. Аналитики опасаются, что коронавирус может сдержать рост мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи. Рубль упал к бивалютной корзине, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года, вслед за обвалом нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 72,4753 рубля. По отношению к последней сделке 6 марта доллар вырос на 3,90 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетела почти на 5 рублей.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 5,07 рубля и составил 82,5813 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 6,74 рубля.