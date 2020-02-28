Рубль «заболел коронавирусом» - доллар и евро сегодня утром продолжают укрепляться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться сегодня утром, при этом стоимость нефти марки WTI опускается на 3% из-за опасений рынков по поводу спроса на этот ресурс на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли почти 15%. Заметная волатильность наблюдалась и в четверг вечером, когда нефть WTI теряла в ходе торгов 5% стоимости. На фоне опасений по влиянию коронавируса на экономику падали и мировые фондовые биржи, в среднем по индексам на 3-4%.

Число случаев заболевания COVID-2019 продолжает расти по всему миру. Согласно последним данным, в Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Республике Корея превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650, а в Иране зафиксировано 245 случаев заболевания. В Японии число случаев заражения составляет 918.

Трейдеры опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры могут негативно сказаться на ряде секторов, таких как торговля, перевозки и туризм, что может сдержать рост мировой экономики и негативно сказаться на нефтяном спросе.

Доллар и евро продолжают дорожать на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,9485 рубля. По отношению к последней сделке 27 февраля доллар вырос на 93,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,34 рубля. Доллар в начале торгов достигал отметку 67 рублей впервые с 3 сентября.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 1,12 рубля и составил 73,6558 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 2 рубля.