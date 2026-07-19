Рубль животворящий: объём наличных денег в обращении в РФ в первой половине июля вырос на 513 млрд рублей

Объём наличных денег в обращении с 1 по 16 июля 2026 года увеличился на 513 млрд рублей, что на 7,0% больше среднемесячного показателя второго квартала - 479,4 млрд рублей (в апреле - 607,3 млрд рублей, мае - 381,2 млрд рублей, июне - 449,7 млрд рублей).

Как отмечает пресс-служба ЦБ РФ, в начале июля произошло удвоение спроса на наличные по сравнению с предыдущим периодом. С начала февраля, когда начал расти спрос на наличные после традиционного сезонного сокращения в январе, до середины июля объём наличных в обращении увеличился на 2 трлн 416,5 млрд рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в начале 2026 года со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям.

В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон отпусков.