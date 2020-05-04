Рубль значительно просел на фоне падающей нефти

Цены на нефть снижаются на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Fox News» в воскресенье, что Китай, по его мнению, «совершил ошибку», пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является «важным инструментом» в переговорах с КНР.

1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

«Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен», - отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Сегодня доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения «аппетита к риску» из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

В 10.02 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,26 рубля. По отношению к последней сделке 30 апреля доллар вырос на 86,50 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 2,53 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 85 копеек и составил 82,30 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 3,18 рубля.