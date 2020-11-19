Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.11.20 10:30

Рублю мешают и пандемия, и дешевеющая нефть. Но есть надежда...

Пандемия коронавируса остаётся одним из основных факторов давления на рынки. Несмотря на оптимизм по вакцине от коронавируса, которая, как сообщается, показывает высокую эффективность, статистика заражений вновь усилила опасения за спрос.

Ряд стран, включая Японию, сообщили о рекордном приросте случаев заражения. В США за последние сутки выявлено более 160 тысяч зараженных, а всего с начала пандемии в стране заболели почти 11,5 миллиона человек. Ряд штатов вводят новые ограничения. В частности, Нью-Йорк с четверга закрывает государственные школы.

«Распространение коронавирусной инфекции и новые ограничения в США и других частях мира сдержали настроения рынка, так как это может снизить спрос на топливо. Инвесторы также фиксируют прибыль после недавнего ралли и перед выходными в честь Дня благодарения в США», — сказал агентству «Рейтер» старший аналитик «Fujitomi Co.» Казухико Саито. День Благодарения в США в этом году отмечается 26 ноября.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-4% на оптимизме, связанном с новостями о вакцине от коронавируса, и в ожидании новых мер ОПЕК+.

Доллар и евро сегодня растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра" на торгах составил 76,1984 рубля. По отношению к последней сделке 18 ноября  доллар подорожал на 3,84 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 27,16 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 11,16 копейки и составил 90,2941 рубля. К официальному курсу евро повысился на 6,27 копейки.

А в это время эксперты утверждают, что в самое ближайшее время валюта изменится и доллар начнёт снижаться в цене. Об этом пишет агентство «Bloomberg» со ссылкой на прогноз специалистов из международного финансового конгломерата «Citigroup». Последние утверждают, что уже совсем скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона.

По мнению аналитиков, многие люди захотят вложиться в них просто потому, что эти валюты привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.

Предполагается, что падение долларовой цены будет связано с началом массовых вакцинаций против COVID-19, что будет стимулировать экономический рост и снизит спрос на американскую валюту как на «финансовый рай».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым». Документальный цикл (12+)16:05«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Золотая осень – в магазинах региона отмечено увеличение цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро - почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика