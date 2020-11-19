Рублю мешают и пандемия, и дешевеющая нефть. Но есть надежда...

Пандемия коронавируса остаётся одним из основных факторов давления на рынки. Несмотря на оптимизм по вакцине от коронавируса, которая, как сообщается, показывает высокую эффективность, статистика заражений вновь усилила опасения за спрос.

Ряд стран, включая Японию, сообщили о рекордном приросте случаев заражения. В США за последние сутки выявлено более 160 тысяч зараженных, а всего с начала пандемии в стране заболели почти 11,5 миллиона человек. Ряд штатов вводят новые ограничения. В частности, Нью-Йорк с четверга закрывает государственные школы.

«Распространение коронавирусной инфекции и новые ограничения в США и других частях мира сдержали настроения рынка, так как это может снизить спрос на топливо. Инвесторы также фиксируют прибыль после недавнего ралли и перед выходными в честь Дня благодарения в США», — сказал агентству «Рейтер» старший аналитик «Fujitomi Co.» Казухико Саито. День Благодарения в США в этом году отмечается 26 ноября.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-4% на оптимизме, связанном с новостями о вакцине от коронавируса, и в ожидании новых мер ОПЕК+.

Доллар и евро сегодня растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра" на торгах составил 76,1984 рубля. По отношению к последней сделке 18 ноября доллар подорожал на 3,84 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 27,16 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 11,16 копейки и составил 90,2941 рубля. К официальному курсу евро повысился на 6,27 копейки.

А в это время эксперты утверждают, что в самое ближайшее время валюта изменится и доллар начнёт снижаться в цене. Об этом пишет агентство «Bloomberg» со ссылкой на прогноз специалистов из международного финансового конгломерата «Citigroup». Последние утверждают, что уже совсем скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона.

По мнению аналитиков, многие люди захотят вложиться в них просто потому, что эти валюты привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.

Предполагается, что падение долларовой цены будет связано с началом массовых вакцинаций против COVID-19, что будет стимулировать экономический рост и снизит спрос на американскую валюту как на «финансовый рай».