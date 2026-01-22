Губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл серию публикаций под хештегом #чемуменянаучилсевер, представив вдохновляющий пример жительницы города Апатиты — Ирины Елизаровой.

Ирина — научный сотрудник Кольского научного центра РАН. Её история — яркий пример того, как можно кардинально изменить свою жизнь и достичь выдающихся результатов в любом возрасте. До 56 лет, по собственному признанию, Ирина «сидела в офисном кресле». Однако уже в 64 года она активно занимается спортом — регулярно посещает тренажёрный зал, добилась звания мастера спорта России, одержала победу в международном турнире, а её имя внесено в Книгу рекордов России.

Комментируя историю Ирины, губернатор Андрей Чибис подчеркнул: «Для меня символ Арктики — это люди, которые здесь живут. Люди, которые делают то, что кажется невозможным».

Эта история — не просто рассказ о спортивных достижениях. Она демонстрирует силу воли и целеустремлённость, показывает, что самореализация возможна в любом возрасте, а также раскрывает особый дух северян — тех, кто готов преодолевать трудности и достигать невероятных высот.

Рубрика #чемуменянаучилсевер призвана показать яркие примеры жителей Мурманской области, вдохновить северян на новые свершения и раскрыть многогранность человеческого потенциала в условиях Арктики.

