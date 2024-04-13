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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.24 14:00

«Ручное управление» «слепой наём» - новые тренды на рынке труда

На российском рынке труда обозначился новый тренд - гендиректора и крупные акционеры компаний стали чаще участвовать в собеседовании с кандидатами на линейные позиции и на управленческие позиции среднего звена.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на мнение ряда опрошенных представителей кадровых компаний, тренд на «ручное управление» можно объяснить нехваткой квалифицированных кадров. Например, по данным компании «Superjob», количество вакансий на рынке труда в России за последний год увеличилось на 44%, при этом число соискателей на одну вакансию уменьшилось.

По оценкам экспертов, участие топ-менеджеров в собеседованиях может свидетельствовать о том, что руководители компаний и их собственники в условиях усложняющегося найма на дефицитном рынке труда не вполне уверены в эффективности работы своих HR-служб.

Некоторые предприятия в это время создают новые структуры для оценки кандидатов, например, кадровые комитеты, чтобы руководство могло просматривать досье на кандидатов непосредственно перед наймом. Одновременно появляется запрос на более «технологические» способы отбора кандидатов, чтобы уйти от эмоциональных решений в вопросах найма в пользу аналитического подхода.

Дополнительные собеседования удлиняют процесс найма, отмечают эксперты издания, и это само по себе может позволить другим компаниям «перехватить» перспективных кандидатов, которые хотели бы устроиться на работу максимально быстро.

Кроме того, в компаниях сейчас набирает популярность «слепой наём» — когда компании готовы брать кандидата, подходящего под базовые критерии, и далее доучивать его под потребности бизнеса уже на рабочем месте.

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