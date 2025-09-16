В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
Ручной труд – новая роскошь: в Мурманской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии

Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.

Медианная зарплата в вакансиях работодателей Мурманской области на hh.ru этой осенью достигла 80 тысяч рублей — это на 10,1 тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Мурманской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах высший и средний менеджмент (+41,7 тысячи, до 148 тысяч) и ИТ-сфера (+30 тысяч, до 93 тысяч). Высокую динамику также продемонстрировали автомобильный бизнес (+25 тысяч, до 125 тысяч), медицина (+21 тысяча, до 91 тысячи) и административный персонал (+19,5 тысячи, до 89 тысяч). На этом фоне производственные профессии показывают скорее стабилизацию: медианная зарплата в производстве и сервисном обслуживании составила 100 тысяч рублей (+3,5 тысячи).

Примечательно, что по динамике зарплат производственные профессии в Мурманской области прибавили за год +3,5 тысячи рублей, тогда как у юристов рост составил лишь +2,7 тысячи рублей. При этом по уровню дохода производственные специалисты (100 тысяч) обошли ИТ (93 тысячи), финансы (78 тысяч) и продажи (70 тысяч), закрепившись в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона.

«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании области предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 10 сфер местного рынка труда. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах, например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Динамика медианной зарплаты в вакансиях Мурманской области
 по профессиональным сферам, 2024–2025 годы

Профсфера

2025

2024

Динамика за год

Высший и средний менеджмент

148147

106436

41712

Автомобильный бизнес

124771

99489

25282

Транспорт, логистика, перевозки

109211

115033

-5823

Сельское хозяйство

109182

117331

-8149

Добыча сырья

108824

122852

-14028

Домашний, обслуживающий персонал

106622

94061

12560

Строительство, недвижимость

102226

100408

1817

Производство, сервисное обслуживание

100320

96846

3474

Рабочий персонал

100281

101200

-918

Информационные технологии

92613

62762

29851

Медицина, фармацевтика

90570

69609

20961

Административный персонал

89119

69597

19522

Рынок труда в целом

80000

69818

10182

Финансы, бухгалтерия

78483

62253

16230

Безопасность

78347

64234

14113

Юристы

76489

73749

2741

Продажи, обслуживание клиентов

70102

60122

9980

Наука, образование

66936

51565

15372

Розничная торговля

65047

57640

7407

Туризм, гостиницы, рестораны

63493

52907

10586

