Ручной труд – новая роскошь: в Мурманской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии
Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.
Медианная зарплата в вакансиях работодателей Мурманской области на hh.ru этой осенью достигла 80 тысяч рублей — это на 10,1 тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Мурманской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах высший и средний менеджмент (+41,7 тысячи, до 148 тысяч) и ИТ-сфера (+30 тысяч, до 93 тысяч). Высокую динамику также продемонстрировали автомобильный бизнес (+25 тысяч, до 125 тысяч), медицина (+21 тысяча, до 91 тысячи) и административный персонал (+19,5 тысячи, до 89 тысяч). На этом фоне производственные профессии показывают скорее стабилизацию: медианная зарплата в производстве и сервисном обслуживании составила 100 тысяч рублей (+3,5 тысячи).
Примечательно, что по динамике зарплат производственные профессии в Мурманской области прибавили за год +3,5 тысячи рублей, тогда как у юристов рост составил лишь +2,7 тысячи рублей. При этом по уровню дохода производственные специалисты (100 тысяч) обошли ИТ (93 тысячи), финансы (78 тысяч) и продажи (70 тысяч), закрепившись в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона.
«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании области предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 10 сфер местного рынка труда. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах, например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.
Динамика медианной зарплаты в вакансиях Мурманской области
по профессиональным сферам, 2024–2025 годы
|
Профсфера
|
2025
|
2024
|
Динамика за год
|
Высший и средний менеджмент
|
148147
|
106436
|
41712
|
Автомобильный бизнес
|
124771
|
99489
|
25282
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
109211
|
115033
|
-5823
|
Сельское хозяйство
|
109182
|
117331
|
-8149
|
Добыча сырья
|
108824
|
122852
|
-14028
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
106622
|
94061
|
12560
|
Строительство, недвижимость
|
102226
|
100408
|
1817
|
Производство, сервисное обслуживание
|
100320
|
96846
|
3474
|
Рабочий персонал
|
100281
|
101200
|
-918
|
Информационные технологии
|
92613
|
62762
|
29851
|
Медицина, фармацевтика
|
90570
|
69609
|
20961
|
Административный персонал
|
89119
|
69597
|
19522
|
Рынок труда в целом
|
80000
|
69818
|
10182
|
Финансы, бухгалтерия
|
78483
|
62253
|
16230
|
Безопасность
|
78347
|
64234
|
14113
|
Юристы
|
76489
|
73749
|
2741
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
70102
|
60122
|
9980
|
Наука, образование
|
66936
|
51565
|
15372
|
Розничная торговля
|
65047
|
57640
|
7407
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
63493
|
52907
|
10586