Ручной труд – новая роскошь: в Мурманской области доходы рабочих на производстве обогнали офисные профессии

Аналитики hh.ru выяснили, как выросли зарплаты в вакансиях для соискателей рабочих, производственных и строительных профессий и насколько динамика их доходов опережает общерыночные показатели.

Медианная зарплата в вакансиях работодателей Мурманской области на hh.ru этой осенью достигла 80 тысяч рублей — это на 10,1 тысячи больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Между тем аналитика hh.ru показывает, что в топ-10 сфер с наибольшими зарплатами в Мурманской области вошёл целый ряд направлений, где доля рабочих специалистов превышает 50%. В 2025 году сильнее всего прибавили в доходах высший и средний менеджмент (+41,7 тысячи, до 148 тысяч) и ИТ-сфера (+30 тысяч, до 93 тысяч). Высокую динамику также продемонстрировали автомобильный бизнес (+25 тысяч, до 125 тысяч), медицина (+21 тысяча, до 91 тысячи) и административный персонал (+19,5 тысячи, до 89 тысяч). На этом фоне производственные профессии показывают скорее стабилизацию: медианная зарплата в производстве и сервисном обслуживании составила 100 тысяч рублей (+3,5 тысячи).

Примечательно, что по динамике зарплат производственные профессии в Мурманской области прибавили за год +3,5 тысячи рублей, тогда как у юристов рост составил лишь +2,7 тысячи рублей. При этом по уровню дохода производственные специалисты (100 тысяч) обошли ИТ (93 тысячи), финансы (78 тысяч) и продажи (70 тысяч), закрепившись в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер региона.

«Аналитика hh.ru показывает, что сегодня соискателям с рабочими специальностями компании области предлагают доход, который превышает зарплаты сразу в ряде профессий более чем из 10 сфер местного рынка труда. Такой тренд на активный рост доходов у рабочих объясняется совокупностью факторов. В первую очередь — острой нехваткой кадров в ключевых секторах экономики. В регионах ощущается дефицит квалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроении, строительстве и логистике. Это вынуждает работодателей существенно повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Дополнительную роль играют изменения на рынке труда в популярных у соискателей сферах, например, в ИТ и маркетинге, где в последние годы наблюдается перенасыщение начинающими специалистами, что позволяет работодателям предлагать меньшие доходы, чем раньше», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Динамика медианной зарплаты в вакансиях Мурманской области

по профессиональным сферам, 2024–2025 годы