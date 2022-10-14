Ругаться матом на подчиненных стали реже

В рабочих коллективах 7 из 10 россиян не могут обойтись без использования ненормативной лексики. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опароса, в ходе которого выясняли, как часто «местные идиоматические выражения» заменяют бизнес-лексику. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

На рабочих совещания 46% россиян используется ненормативная лексика: 15% слышат ее постоянно, 31% — иногда. Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй: 13% — регулярно, 32% — время от времени. Впрочем, по сравнению с 2020 годом руководители стали реже использовать ненормативную лексику в общении с подчиненными. Настоящий же кладезь нецензурной брани — общение между коллегами: каждый пятый опрошенный слышит ее постоянно (22%), каждый второй (49%) — иногда.

Ненормативная лексика больше распространена в мужских коллективах. «Да это нормально, ничего страшного в этом нет»; «Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом», — считают мужчины.