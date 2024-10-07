«Рукам работа – и сердцу радость»: выставка, приуроченная к 60-летию со дня рождения художника

9 октября в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Рукам работа – и сердцу радость». Лозоплетение Натальи Анатольевны Григорьевой. К 60-летию со дня рождения художника.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, лозоплетение - ремесло изготовления плетёных изделий из лозы - домашней утвари и ёмкостей различного назначения: короба, корзины, вазы, мебели.

Наталья Григорьевна единственный мастер по лозоплетению в Мурманской области, который сохраняет эти традиции. Работы мастера отличаются определённой техникой плетения. Каждое изделие уникально, и его эстетика часто определяется выбором материалов. Использование различных текстур и цветов способствует созданию оригинальных композиций, в которых форма и отделка органично дополняют друг друга.

На выставке будут представлены работы, выполненные за последние два года.

Выставку можно посетить до 10 ноября. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266828%2Falbum-11742142_00%2Frev