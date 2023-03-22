Руководитель ансамбля танца «Радость» «Кировки» стала лауреатом премии Президента Российской Федерации

Художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Лариса Феоктистова стала лауреатом премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Почётное звание лауреата президентской премии присвоено за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-морского флота, об этом говорится в указе Президента Российской Федерации. Торжественное вручение премий пройдёт 22 марта в Москве.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Лариса Фёдоровна Феоктистова – заслуженный работник культуры РСФСР и лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России», её профессиональные и творческие достижения неоднократно отмечались региональными наградами. В Мурманск Лариса Феоктистова приехала в 1967 году после окончания хореографического отделения Куйбышевского культпросветучилища. Будучи основателем ансамбля танца «Радость», она внесла огромный вклад в развитие культуры Мурманской области – за годы своей творческой деятельности превратила ансамбль в мощный, жизнеспособный, постоянно развивающийся творческий коллектив, который в настоящее время насчитывает более 300 воспитанников разного возраста. Участники ансамбля ведут активную концертную и гастрольную деятельность, являясь постоянными участниками региональных мероприятий, творческих программ торжественных приёмов, социально значимых мероприятий города и области, культурных программ международных мероприятий, проводимых в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru