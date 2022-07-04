Руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова будет назначена заместителем губернатора

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Надежда Алексеевна отлично проявила себя как руководитель аппарата правительства Мурманской области, который успешно справляется с поставленными задачами и грамотно организует работу по своему направлению. Как у заместителя губернатора, у Надежды Алексеевны расширяются полномочия по контролю, они будут распространяться на всех отраслевых руководителей исполнительных органов власти, вице-губернаторов, глав администраций муниципалитетов», – отметил губернатор.

Ещё одной важной задачей нового заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства региона станет создание единой кадровой службы по взаимодействию органов исполнительной власти и муниципальных администраций, чтобы лучшие специалисты на местах могли расти, занимать более высокие должности и решать ещё более важные задачи, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/