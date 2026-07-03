Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис объявила о запуске образовательной программы «Женщины и их роль в развитии флотских городов»

В рамках работы сессии «На Севере – жить!» Второго Форума женщин Севера руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис рассказала о запуске новой образовательной программы «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Это будет трехмесячный продвинутый курс, развивающий компетенции для руководителей конференций семьи «Звезда Севера» со всей страны.

Участниками тематической сессии «На Севере – жить!» на полях Второго Форума женщин Севера стали жёны защитников Родины, предприниматели, эксперты и лидеры общественного мнения из Мурманской, Архангельской областей и Якутии, которые реализуют собственные социальные проекты, помогающие делать север привлекательным для жизни, творчества и профессионального роста.

Ключевой темой дискуссии стал обмен социальными практиками и поиск механизмов поддержки женских инициатив в арктических регионах в рамках проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Совета Евразийского форума, координатором которого является руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Открывая сессию, Евгения Чибис отметила, что Мурманская область готова делиться своими эффективными практиками с другими северными регионами. В качестве примера она привела проект «Курс на Север» – комплексную программу сопровождения для тех, кто решил связать свою жизнь с Мурманской областью.

«Особое место в проекте «Курс на Север» занимает работа с жёнами военнослужащих в сотрудничестве с конференцией «Звезда Севера»: для наших девушек адаптация – это не просто поиск комфорта, а возможность стать лидерами позитивных изменений в регионе. Часто именно с этого старта начинается их карьерный рост на севере. Как раз вчера на сессии про образование мы обсуждали, что мы можем предложить девушкам несколько траекторий стереотипно мужских профессий», – сказала Евгения Чибис

Участники сессии рассказали, как всероссийская конференция «Звезда Севера», зародившаяся в Мурманской области, стала мощным стимулом для развития женского социального предпринимательства в регионах присутствия Военно-морского флота России. О своих инициативах, готовых к тиражированию на другие северные регионы, рассказали авторы социальных проектов из Мурманской области в медицине и наставничестве, по общению с подростками и сохранению родного языка — Наталья Будько, Елена Трапезникова, Юлия Гапонова, Мария Малютина, Полина Харбина. Руководитель конференции «Беломорская звезда» (проект-продолжение «Звезды Севера») Виктория Поплутина рассказала, что в этом году в Архангельской области пройдет уже второе мероприятие проекта в рамках Совета Евразийского женского форума.

В своём приветственном выступлении Светлана Кириллова предложила рассказывать в военных вузах о таких проектах, как «Звезда Севера» и «Жена офицера», благодаря которым жены военнослужащих узнают больше о гарнизонах и тех перспективах, которые там ждут.

«Сила женщины – в её любознательности, умении впитывать знания и превращать их в добрые дела. Вы создаёте сообщества с жёнами из других флотов, потому что знаете: когда рядом есть те, кто понимает без слов, любая трудность становится чуть легче. Вы запускаете свои проекты и горите самым главным из них – «Звездой Севера». Более 4 000 участниц конференции каждый год на мероприятиях по всей стране – это не просто цифра, это сильное братство, где каждый знает: рядом есть те, кто поймёт. Это и есть настоящая сила нашего государства – не только в мощи оружия, но и в тепле ваших сердец, способности объединяться, поддерживать, вдохновлять. Не бойтесь проявлять инициативу – пусть она будет вашей суперсилой», – сказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова.

Также сенатор вручила благодарственное письмо руководителю социальных проектов «ДругаЯ» и «Мы Семья» из Мурманской области, вдове участника СВО Елене Трапезниковой, которая во время сессии анонсировала масштабирование своего проекта по психологической поддержке супруг защитников Родины на Бурятию.

«Команда нашего проекта провела серию глубинных интервью среди женщин Улан-Удэ, и в результате мы выяснили, что почти половина из них находятся в состоянии постоянной тревожности. При этом почти 70% боятся осуждения окружения при обращении к психологу, но в то же время половина готова прийти в психологический проект «ДругаЯ». А вообще 75% опрошенных нуждаются в психологической поддержке, это очень серьёзные цифры», – сказала Елена Трапезникова.

Немаловажную роль в развитии женских инициатив играет постоянное развитие компетенций его инициаторов, отметила Евгения Чибис в ходе дискуссии. Так, в 2024 году совместно с Мастерской управления «Сенеж» Единый волонтёрский центр организовал спецпоток образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», по результатам которой выпускницами со всей России разработаны 20 социальных проектов. В 2026 году Единый волонтерский центр продолжит помогать девушкам выходить на новый уровень. Евгения Чибис заявила о запуске новой образовательной программы «Женщины и их роль развитии флотских городов». Обучение продлится с июля по сентябрь, а её участницами станут руководители конференций семьи «Звезда Севера» со всех четырёх флотов России, в том числе Беломорской военно-морской базы, Каспийской флотилии.

«Итогом новой образовательной программы «Женщины и их роль в развитии флотских городов» станет усиление социальных инициатив участниц нашего сообщества, чтобы девушки могли проводить свои мероприятия на новом качественном уровне с привлечением грантовых программ. На форуме мы достигли соглашения о проведении первой конференции семьи «Звезда Севера» в Ненецком автономном округе и обязательно пригласим ее руководителей», – сказала Евгения Чибис.

Напомним, во время проведения II Форума женщин Севера было подписано соглашение с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт о взаимодействии в сфере развития добровольчества и масштабировании всероссийского проекта по поддержке жён военнослужащих «Звезда Севера» на территории Ненецкого автономного округа в 2027 году.

Фото (Нино АРАБУЛОВА/пресс-служба НЦ Россия): https://gov-murman.ru/info/news/570473/#&gid=1&pid=4