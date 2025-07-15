Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис провела лекцию о создании эффективных женских сообществ для женщин-управленцев Донбасса и Новороссии

В Мастерской управления «Сенеж» президентской программы «Россия – страна возможностей» на финальном модуле программы «Женщина-лидер. Донбасс и Новороссия 2.0» руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и партнёр программы «Женщина-лидер» Евгения Чибис рассказала, как построить эффективное сообщество на примере проекта по объединению жён военнослужащих «Звезда Севера». В мероприятии приняли участие женщины-управленцы из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Программа длилась 10 месяцев и состояла из пяти модулей, став одной из самых продолжительных в рамках федерального проекта «Женщина-лидер». Во время последнего модуля, посвященного управлению командами и построению сообществ, ведущие отраслевые эксперты провели лекции на эти темы.

Так, Евгения Чибис рассказала участницам, как женское сообщество вовлекает в социальную жизнь своих городов, таким образом становясь лидерами изменений. Обладая многолетним опытом объединения женских сообществ в Мурманской области на конференции «Звезда Севера», Единый волонтёрский центр с 2023 года транслирует его во всех регионах присутствия Военно-морского флота Российской Федерации. Проект входит в число мероприятий Совета Евразийского женского форума.

«Роль женских сообществ сегодня велика. Женщина так устроена: ей нужно с кем-то советоваться, обсуждать идеи, и все это лучше делать в своем кругу единомышленников. По сути, женское сообщество – это платформа для обсуждения вопросов и выработки решений. Кроме того, любое сообщество – это укрепление связей и возможность в дополнительной реализации», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

За время обучения 120 участниц из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошли путь от идеи до детальной проработки 20 социально значимых проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни в регионах Донбасса и Новороссии, поддержку военнослужащих и их семей, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие института семьи и другие.

«Задачи восстановления и развития регионов, обозначенные Президентом России, требуют слаженной, четкой работы, которая под силу только хорошо организованной команде, где есть общность взглядов, взаимопонимание и чувство надежного плеча. Опыт коллективной работы, полученный женщинами в ходе обучения, очень важен. Им предстоит на местах создавать собственные сильные команды единомышленников, чтобы воплощать проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Желаю выпускницам осуществления всех планов и большой удачи», – пожелала участницам председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, первой подобной специальной программой в 2024 году стал проект «Женщина-лидер. Флотские города», выпускницы которой представили 20 социальных проектов, которые охватывают территории Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. Благодаря участию в конференции «Звезда Севера» и прохождению такого обучения на федеральных площадках, девушки создают собственные проекты, направленные на укрепление семьи и повышение качества жизни на территориях, где они живут. Кроме того, создаются пространства для развития успешных женщин, способных вместе участвовать в решении приоритетных социально-экономических задач страны.

Фото (Мастерская управления «Сенеж»): https://gov-murman.ru/info/news/550340/#&gid=1&pid=3