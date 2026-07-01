Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис удостоена премии «По Зову женского сердца» в рамках Второго Форума женщин Севера

Вчера в рамках пленарного заседания «Север объединяет: роль женщин в укреплении народов России» II Форума женщин Севера председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко вручила руководителю Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгении Чибис премию «По Зову женского сердца» за заслуги в развитии женских инициатив в Арктике.

Второй форум женщин Севера объединил представителей коренных малочисленных народов из 28 российских регионов, руководителей органов власти, бизнеса, педагогов, врачей, деятелей культуры, общественных деятелей. Пленарное заседание, организованное верхней палатой парламента и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, началось с приветствия Президента России Владимира Путина, которое огласил полномочный представитель главы государства в СФ Артур Муравьев.

«Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола. Вы трудитесь в ключевых отраслях экономики, совершаете научные открытия, добиваетесь успехов в творчестве, много сил отдаёте общественной, волонтёрской деятельности, всемерно поддерживаете участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких», – сказано в обращении Президента РФ.

В рамках заседания состоялось торжественное награждение лауреатов премии Евразийского женского форума «По Зову женского сердца». Лауреатами стали координаторы проектов Совета Евразийского женского форума, направленных на повышение роли женщин в развитии северных регионов.

За особые достижения в развитии женских сообществ во флотских городах России из рук председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко премию получила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Евгения Чибис. Она отметила, что, приехав семь лет назад на Север, думала о новых вызовах для себя, а оказалось – это новые возможности.

«Сегодня я хочу поблагодарить своего наставника Галину Николаевну Карелову, которая услышала и поверила в наш проект: «Женщины за развитие флотских городов», и который сейчас становится настоящим всероссийским движением. Спасибо моим девчонкам, которые идут за мной и вместе мы делаем наши флотские города лучше. Когда мы вместе, нет невероятного: есть пока еще не созданное», – сказала в своей благодарственной речи Евгения Чибис.

В Мурманской области Евгения Чибис играет важную роль в продвижении женской повестки в Арктике. Она инициирует и реализует социальные и волонтёрские проекты, направленные на сплочение женских сообществ и привлечение новых участников в добровольческую деятельность.

Один из знаковых проектов – «Звезда Севера», созданный для поддержки женщин из военных гарнизонов и отдалённых арктических территорий. Уже седьмой год подряд инициатива выходит за пределы региона и получает признание по всей России, объединяя все регионы присутствия Военно-морского флота России: 27 флотских городов в Мурманской, Архангельской, Калининградской областях, Камчатском крае, Севастополе и Республике Дагестан.

Фото (Денис ВЫШИНСКИЙ / пресс-служба Совета Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/570350/#&gid=1&pid=1