05.12.25 17:30

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис выступила на итоговом заседании Совета Евразийского женского форума

4 декабря в Совете Федерации прошло заседание Совета Евразийского женского форума под председательством первого заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галины Кареловой. Одним из участников заседания стала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Евгения Чибис, которая рассказала о результатах проводимых проектов и деятельности команды в 2025 году.

В начале заседания с приветственным словом к участникам обратилась председатель Евразийского женского форума Галина Карелова и поделилась достижениями совета за 2025 год. Так координаторы проектов в разных регионах России и активные участники сообщества провели более 800 мероприятий и выпустили 3700 участников обучающих программ. В этом году советом было реализовано и поддержано 35 проектов, каждый из которых расширяет возможности женщин в экономике, образовании, технологиях, социальной сфере и международной кооперации. Команда реализовала десятки инициатив, провела масштабные международные события и укрепила глобальную сеть партнерств – от Якутии до Мурманска.

«Мы формировали насыщенную повестку: провели Первый Международный форум «Женщины за сохранение традиций», участвовали в Глобальном женском саммите в Пекине и в законотворческой деятельности, презентовали проекты на крупных отраслевых форумах и запускали новые направления работы», – отметила председатель Евразийского женского форума Галина Карелова.

На заседании выступила координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов», руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. Представляя Евгению Чибис, Галина Карелова отметила активную работу всей команды центра по поддержке жён военнослужащих, развитию сообществ и местных территорий.

В начале своего выступления Евгения Чибис поблагодарила за активное распространение темы развития флотских городов и рассказала о важной роли женщин, проживающих в 27 флотских городах на четырёх флотах России.

«Женский потенциал на этих территориях – ключевой ресурс развития территорий. Они обеспечивают демографический рост, поддерживают социальную инфраструктуру, инициируют культурные и общественные преобразования. С 2022 года мы также говорим о женщинах как о супругах защитников Отечества. Инициативы женщин, зачастую живущих в закрытых территориальных образованиях, становятся точкой роста – для дополнительного заработка, развития детей и привлечения дополнительного финансирования проектов», – рассказала Евгения Чибис.

Так, благодаря специальному образовательному потоку «Женщины флотских городов», который прошёл в 2024 году в Мастерской управления «Сенеж», вышло двадцать социальных проектов по всей стране, половина из которых уже реализуются и получают грантовое финансирование. Например, один из проектов участницы выиграл грант эндаумент-фонда «Кольский» на 13 миллионов рублей на организацию в населённом пункте «27 км железной дороги Мончегорск-Оленья» места для занятия спортом и общения с психологами для мам и их детей.

Среди достижений в 2025 году Евгения Чибис отметила подписание в Мурманске на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» соглашения о взаимодействии Единого волонтёрского центра и Архангельской области, что позволило конференцию «Звезда Севера» продвинуть на новую территорию и провести в Северодвинске.

«В этом году большое внимание мы уделили сохранению флотских традиций, чего раньше не было. В следующем году будет выпущен большой сборник этих традиций, собранный руками девушек. Эта тема в будущем может быть продолжена и в целом на офицерские традиции, ведь кто, как не женщина, передаст это потом детям», – отметила Евгения Чибис.

Напомним, что с 2020 года Единый волонтёрский центр реализует проекты на Северном флоте, с 2023 года – на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах, с 2025 года – в Архангельской области. Уже получены договоренности о проведении мероприятий на Каспийской флотилии в республике Дагестане в марте 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558175/#&gid=1&pid=4

