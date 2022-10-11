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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 11:30

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов высоко оценил работу правительства Мурманской области с коренными народами

10 октября состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Губернатор поблагодарил главу ФАДН России за инициативу проведения в Мурманске Международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов».

«Мы очень внимательно относимся к нашим малочисленным народам, в частности, к саамам, – подчеркнул глава региона. – Количество мер поддержки, которое действует в Мурманской области, одно из самых больших в России. Очень важно, что политика, связанная с освоением новых месторождений, развитием крупных экономических проектов, всегда учитывает интересы коренных малочисленных народов. Наш принцип в том, чтобы это было справедливо, чтобы не было попыток спекулировать. Мы и наши компании очень чутко относимся к интересам саамов, культуру и традиции которых мы сейчас активно продвигаем», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что культура коренных народов Кольского Севера активно популяризируется и распространяется через инструменты туризма. Интерес и уважение к ней передается детям, молодому поколению и, конечно, гостям региона.

Андрей Чибис акцентировал внимание на реализации продукции местных оленеводов, отметил значимость такой поддержки. Так, продукция доставляется в школы региона, что обеспечивают гарантированный спрос и экономическое развитие хозяйств.

В свою очередь Игорь Баринов подчеркнул особое положение Мурманской области, которое стало решающим для выбора места проведения форума.

«Регион был выбран для проведения не случайно. Мурманская область, с одной стороны, это территория, где проживают коренные малочисленные народы, в первую очередь, саамы. А с другой стороны, это регион, в развитии которого активно участвуют ресурсодобывающие компании, осуществляющие здесь свою деятельность. Важно сохранить тот баланс, который на сегодня есть, сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов могли сохранить свои традиции, культуру и традиционный образ жизни, и при этом развивалась экономика. В Мурманской области есть глобальные проекты, которые важны для всей страны. Мы собрались, чтобы выработать новые и использовать те подходы, которые существуют и работают в других регионах. Чтобы взаимодействие коренных малочисленных народов и бизнеса проходило бесконфликтно и конструктивно, а возможные проблемы выявлялись на предварительных консультациях или переговорах», – сказал глава ФАДН России.

Игорь Баринов подчеркнул, что опыт и наработки, которые будут получены в Мурманской области, в дальнейшем будут распространяться на другие проекты и регионы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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