Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»

Руководитель Североморска Владимир Евменьков проверил готовность городского подрядчика по муниципальному контракту обеспечивать зимнее содержание ЗАТО.

В рабочем арсенале компании «Северавто» - 31 единица специальной техники. Есть самосвалы, тракторы, шнекороторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины. Из новых образцов – грейдер нового поколения.

Глава ЗАТО ознакомился с техникой лично. В водительском кресле умной машины побывала и первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алёна Кузнецова, которая посетила Североморск с рабочим визитом.

- Когда ты садишься в такую машину, то понимаешь, какой должна быть современная техника – она должна быть комфортной для людей. Водитель должен понимать, что машина его не подведёт, не позволит ему сделать какие-то ошибки. Этот грейдер способен идти достаточно быстро, автоматически контролируя срез снега, чтобы не повреждать асфальтовое покрытие, - отметила Алёна Кузнецова.

- Североморск достоин того, чтобы лучшие образцы уборочной техники работали на его улицах. По сути, все необходимые машины, которые позволят убирать дорожную сеть зимой, обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение в Североморске и посёлках, у подрядной организации есть. Сформирован и нормативный запас пескосоляной смеси. Увиденным сегодня остался доволен. И администрация, и городской подрядчик к зимнему содержанию ЗАТО готовы. Что касается придомовых территорий – это зона ответственности управляющих компаний. Будем держать вопрос на контроле, требовать содержания дворов в чистоте и порядке, - сказал руководитель ЗАТО Владимир Евменьков.