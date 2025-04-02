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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 12:30

Руководитель ФМБА посетила Кольскую АЭС с рабочим визитом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова оценила реализацию инициатив в области здравоохранения и медицинского обслуживания сотрудников Кольской АЭС в рамках рабочего визита на атомную станцию.

Глава ФМБА России ознакомилась с работой здравпункта Кольской АЭС, где ей были продемонстрированы новые медицинские технологии. На станции внедрена современная электронная система медицинских осмотров персонала – цифровые здравпункты. Они обслуживают около 4500 сотрудников АЭС и подрядных организаций.

«Нашим главным направлением остаётся сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом». В 2021 году мы подписали двустороннее соглашение, в рамках которого разработали программу развития здравоохранения и инфраструктуры атомных городов. Создаются современные Центры промышленной медицины, к ним присоединяются здравпункты на производствах, которые будут работать как единая система. На сегодняшний день открыто 42 центра, около 260 здравпунктов, а к концу года мы планируем увеличить их количество до 400», – отметила Вероника Скворцова.

Кроме того, Вероника Скворцова посетила МСЧ №118 в г. Полярные Зори, где особое внимание было уделено Центру промышленной медицины, открывшемуся в декабре прошлого года. Благодаря эффективной маршрутизации удалось значительно сократить время прохождения медосмотров и усилить контроль за здоровьем пациентов.

«Совместно с ФМБА России мы реализуем программу, направленную на повышение качества медицинской помощи. Создание Центра промышленной медицины в Полярных Зорях – один из ключевых проектов этой программы. Его запуск помог усовершенствовать процесс прохождения медосмотров не только для сотрудников предприятий «Росатома», но и для других работающих жителей нашего города», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, повышение уровня здравоохранения и доступности современной медицинской техники – один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Правительство РФ и региональные власти в партнёрстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание комплексному развитию системы здравоохранения в Российской Федерации, росту уровня доступности медицины и развитию ее инфраструктуры. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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