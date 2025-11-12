Руководитель города-героя разрешил мурманским школьникам посидеть в своём кресле

Учащиеся 4 «А» класса мурманской школы №31, отличившиеся в озеленении зоны отдыха на улице Шабалина, удостоились необычной награды — профориентационной экскурсии в администрацию города Мурманска.

Гидом для ребят стала заместитель главы города Елена Ширшова. Под её руководством школьники прошли по кабинетам и познакомились с работой отдела по работе с обращениями граждан, отдела администрирования инфраструктуры и информационных систем, бухгалтерии, юридического отдела, управления финансов, пресс-службы, заместителей главы.

Последним в череде кабинетов стало рабочее место временно исполняющего полномочия главы города Мурманска Ивана Лебедева. Руководитель муниципалитета разрешил ребятам посидеть в своём кресле, продемонстрировал плотный рабочий график и показал гостям карту будущего благоустройства города.

Яркие впечатления произвела на школьников стеклянная витрина, в которой хранится знамя города с приколотыми к нему наградами — орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны, орденом Ленина и Золотой Звездой героя.

Завершилась экскурсия общим фото на память.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31255&page=1