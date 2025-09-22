Руководитель Госжилстройнадзора Мурманской области Элина Акулова и гендиректор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова удостоены медалей Минстроя России

В Москве в конце прошлой недели прошли Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства и X Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта, в которых приняла участие делегация от Мурманской области.

Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором обсуждались системные реформы в сфере ЖКХ, наиболее успешные практики реализации программ капитального ремонта и совершенствование системы государственного жилищного надзора.

«Форум – это очень значимая площадка для обмена опытом и обсуждения стратегии развития сферы ЖКХ, в том числе в рамках достижения национальных целей, главная из которых – улучшение качества жизни граждан страны. Сегодня нами сформирована масштабная программа модернизации ЖКХ, есть эффективные инструменты обновления коммунальной инфраструктуры, реализуются крупные региональные программы капитального ремонта. Уверен, что выработанные на форуме решения окажут положительное влияние на ключевые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая параметры по улучшению качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году», – подчеркнул в приветственном слове заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе пленарного заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил представителей отрасли.

Так, медаль Минстроя России «За безупречный труд и усердие» III степени вручили руководителю министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элине Акуловой. Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова удостоена медали «За безупречный труд и усердие» I степени.

«Это очень высокая оценка моей работы. Уже не первый год я руковожу Фондом капитального ремонта Мурманской области и вижу, как ситуация меняется к лучшему. Правительство региона уделяет много внимания поддержанию жилищного фонда в нормативном состоянии. Ежегодно увеличивается объём финансирования работ по капитальному ремонту. Так, в 2025 году мы планируем провести работы в 689 домах на общую сумму 11,6 млрд рублей», – отметила Юлия Барсукова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553730/#&gid=1&pid=5