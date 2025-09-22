Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроковКАК ВЫБРАТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ XIAOMI: КРИТЕРИИ И СРАВНЕНИЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.25 11:30

Руководитель Госжилстройнадзора Мурманской области Элина Акулова и гендиректор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова удостоены медалей Минстроя России

В Москве в конце прошлой недели прошли Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства и X Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта, в которых приняла участие делегация от Мурманской области.

Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором обсуждались системные реформы в сфере ЖКХ, наиболее успешные практики реализации программ капитального ремонта и совершенствование системы государственного жилищного надзора.

«Форум – это очень значимая площадка для обмена опытом и обсуждения стратегии развития сферы ЖКХ, в том числе в рамках достижения национальных целей, главная из которых – улучшение качества жизни граждан страны. Сегодня нами сформирована масштабная программа модернизации ЖКХ, есть эффективные инструменты обновления коммунальной инфраструктуры, реализуются крупные региональные программы капитального ремонта. Уверен, что выработанные на форуме решения окажут положительное влияние на ключевые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая параметры по улучшению качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году», – подчеркнул в приветственном слове заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе пленарного заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил представителей отрасли.

Так, медаль Минстроя России «За безупречный труд и усердие» III степени вручили руководителю министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элине Акуловой. Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова удостоена медали «За безупречный труд и усердие» I степени.

«Это очень высокая оценка моей работы. Уже не первый год я руковожу Фондом капитального ремонта Мурманской области и вижу, как ситуация меняется к лучшему. Правительство региона уделяет много внимания поддержанию жилищного фонда в нормативном состоянии. Ежегодно увеличивается объём финансирования работ по капитальному ремонту. Так, в 2025 году мы планируем провести работы в 689 домах на общую сумму 11,6 млрд рублей», – отметила Юлия Барсукова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553730/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут оценить работу виртуального помощника на региональной «линии ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»