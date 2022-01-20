Руководитель ГЖИ приобретает статус министра
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление от 18.01.2022 г. №4-ПГ, согласно которому должность начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главного жилищного инспектора Мурманской области переименована в министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.
Исполняющим обязанности министра стала руководитель ГЖИ Алёна Кузнецова. Нормативный акт считается вступившим в силу со дня подписания – 18 января 2022 года.
Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области образовано согласно постановлению губернатора о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти региона от 16.12.2021 г. №181-ПГ.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435801/#&gid=1&pid=1