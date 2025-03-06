Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил на заседании правительства РФ с предложениями по защите россиян от мошенников

Президент России Владимир Путин вчера провёл совещание с членами правительства по вопросу комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов представил результаты анализа 3,5 тысячи обращений на «прямую линию» Президента РФ и данные опроса, в котором приняли участие 11 тысяч человек из всех регионов России.

Так, 85% граждан России сталкивались с телефонным мошенничеством, из них порядка 10% потеряли деньги. Наиболее распространенная «легенда» мошенников – звонок от правоохранительных органов (получали 67% респондентов), звонок из банка (60%) или звонок от оператора сотовой связи (57%).

По оценкам банков, до 40% средств у населения украдено через выдачу кредитов, в том числе под психологическим давлением или без ведома самих граждан. Особый резонанс вызывают ситуации, когда мошенники легко оформляют кредиты через банки, хотя у заёмщика уже есть серьёзные финансовые обременения; или банками выдаются займы, которые по размеру явно несопоставимы с объёмом доходов человека.

«При этом у лидеров рынка реализованы внутренние стандарты, по которым риск получения мошеннических кредитов составляет менее 1%. Предлагаем поставить ориентир перед другими банками показатели по предотвращенным случаям кредитного мошенничества, достигнутые банками-лидерами, а также обязать банки проводить внутреннее разбирательство случаев выдачи таких кредитов в том числе для выявления недобросовестных сотрудников», – подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Большинство мошеннических схем реализуется через получение доступа к «личному кабинету» человека в госуслугах. При получении указанного доступа злоумышленники оперативно меняют три ключевых параметра идентификации – пароль, привязанный номер телефона и электронную почту. Поэтому Народный фронт предлагает временно блокировать учётную запись на портале «Госуслуги» при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации с возможностью последующего разблокирования в МФЦ. Другая мера – автоматическое уведомление банков со стороны ЕПГУ о факте смены нескольких идентификаторов в «личном кабинете» гражданина и возникновении риска финансового мошенничества.

«Также телефонными мошенниками ведётся работа с подростками в возрасте 14-18 лет. Характерны ситуации, когда подростки становятся фактически «руками» мошенников, например, используются для проведения обыска собственной квартиры с последующей передачей ценностей преступникам или для сообщения кода из смс на телефоны родителей. Также при наличии паспорта молодые люди могут сами получать банковские карты и бесконтрольно совершать значительную часть финансовых операций. Данной ситуацией активно пользуются мошенники, которые вовлекают подростков в дроперство. Предлагаем выдавать подросткам дебетовые карты с минимальным лимитом снятия наличности и оборотом по усмотрению родителей, а также обязать банки уведомлять родителей подростков в случаях выявления аномальных финансовых операций по картам детей», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Согласно опросам Народного фронта, только 30% жертв телефонного мошенничества обращаются за помощью в правоохранительные органы, банки или к мобильным операторам. Полностью или частично вернуть свои деньги смогли не более 10% пострадавших. В связи с этим нужно максимально ускорить внедрение системы непрерывного обмена данными, в том числе по незавершенным мошенничествам, банками, государственными органами и мобильными операторами. Это позволит всем участникам процесса, опираясь на единый массив больших данных, упреждать мошеннические действия. Также Народный фронт предлагает обязать банк-получатель блокировать сумму перевода по сигналу от банка-отправителя при подозрении на мошенническую операцию.

Кроме того, до 80% мошеннических звонков идёт с использованием «серых» сим-карт и сим-боксов (устройства, позволяющие дистанционно задействовать одновременно до нескольких сотен сим-карт для массового автоматического обзвона). Народный фронт поддерживает закрепление на законодательном уровне обязанности регистрировать «сим-боксы» и запрет на удаленную продажу сим-карт.

«В завершение отмечу, что по нашим данным порядка 40% граждан считают, что им не хватает информации, как не стать жертвой телефонного мошенничества. Необходима широкомасштабная централизованная кампания по информированию жителей России с особым вниманием к самым доверчивым и незащищенным категориям – детям и пожилым людям», – отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Народный фронт занимается вопросами финансового мошенничества более 10 лет. Наибольший всплеск, связанный с телефонным мошенничеством, пришёлся на период пандемии и после неё. В Народном фронте выделили отдельное направление – платформу «Мошеловка», в рамках которой специалисты помогают и консультируют жертв преступников, а также ведут работу по борьбе с мошенниками. Ежегодно проект собирает более 60 тысяч обращений пострадавших от действий злоумышленников.

«Проект действительно народный, потому что люди объединяются, чтобы противодействовать мошенничеству. Мы консультируем граждан, рассказываем о новых видах мошенничества, выпускаем инструкции по поведению, инициируем различные законодательные инициативы, чтобы защитить людей. Также помогаем обеспечить информационный обмен между ведомствами. К сожалению, стать жертвой мошенников может человек любого возраста и пола, даже образование неважно. Мошенники давят именно на психологические триггеры – на ответственность, на чувство страха», – рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Тысячи обращений по проблеме телефонного мошенничества поступили на «прямую линию» Президента РФ в 2024 году. Так, 79-летняя ветеран труда Елена из Алтайского края потеряла все свои сбережения. Пожилая женщина хотела помочь бойцам СВО и откликнулась на объявление о дополнительном заработке. Мошенники предложили ей вложиться в биткоины, обещая высокую прибыль. В итоге она лишилась 540 тысяч рублей.

Учитель химии из Барнаула Вера Нятина также стала жертвой преступников. Ей позвонили лжесотрудники ФСБ и сообщили, что с её счетов переводили деньги на Украину, за что её ждёт уголовная ответственность. Для «сохранности» средств женщине предложили перевести их на безопасный счёт и взять кредиты. В результате она лишилась 1,5 миллионов рублей.

Супруга участника СВО из Воронежской области потеряла 2,8 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Её убедили, что деньги необходимо срочно перевести, иначе средства пойдут на финансирование украинской разведки. Женщина выполнила указания, но, когда осознала обман, было уже поздно. Семья обратилась в полицию, но спустя четыре месяца расследование не сдвинулось с мертвой точки. Народный фронт направил запрос в прокуратуру, требуя взять под особый контроль расследования по обращениям жертв мошенников.

В Мурманской области из-за телефонных мошенников пенсионерка платит за мистические кредиты. Год назад мурманчанке Тамаре Евгеньевне начали поступать звонки якобы из службы безопасности одного из банков: задавали вопросы про её вклады и размер пенсии. Женщина честно отвечала на все, а когда догадалась, что это мошенники, было поздно. В результате на пенсионерку оформили три кредита на сумму 63700 рублей. С тех пор из пенсии ежемесячно удерживается часть долга, из-за просрочек выросшего втрое.

В Ставропольском крае боец СВО Максим, вернувшийся с тяжёлым ранением, стал жертвой интернет-мошенничества. Он познакомился с девушкой в сети, которая предложила купить билеты в театр. Перейдя по присланной ею ссылке, он потерял все деньги – компенсацию за ранения. Максим обратился в полицию, но преступников так и не нашли.

Народный фронт продолжает системную борьбу с преступными схемами и призывает граждан быть бдительными, не сообщать личные данные по телефону и проверять информацию в официальных источниках. В случае подозрительных звонков стоит сразу же прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Также Народный фронт запустил опрос, который доступен до 28 марта. Его можно пройти, перейдя по ссылке на сайте Народного фронта и в соцсетях движения. Гражданам предлагают рассказать, с какими схемами обмана они сталкивались, с какими суммами ущерба, а также разобраться эффективны ли существующие меры защиты от злоумышленников.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/ke-JXZWICs2NYA/