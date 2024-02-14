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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.24 15:30

Руководитель комитета по туризму Мурманской области представил молодёжно-туристические проекты региона на выставке ВДНХ

Делегация Мурманской области в составе представителей региональных и муниципальных учреждений молодёжной политики, представителей молодёжных объединений и творческой молодёжи представила регион на Международной выставке-форуме «Россия».

В рамках выставки «Россия» прошёл «Форум национальных достижений: молодёжная политика», во время которого на площадке деловой программы состоялись встречи и обсуждения профессиональных вопросов и взаимодействия. О потенциале развития молодёжно-туристического направления рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«В настоящее время комитетом по туризму Мурманской области ведётся разработка планов развития туризма для каждого муниципалитета, заинтересованного интегрироваться в туриндустрию. Важным этапом данной работы является вовлечение активной молодёжи в формирование муниципальных планов. Кроме того, создан региональный сервисный отряд из студентов, обучающихся в регионе на направлениях «Туризм» и «Гостиничное дело», а также осуществляется взаимодействие с региональным отделением Российского студенческого отряда. Активная молодёжь привлекается в команду организаторов всех проводимых туристских мероприятий», – отметил Александр Елисеев.

Выступление было направлено на цели развития молодёжного туризма, в том числе по программе «Больше, чем путешествие». Напомним, что программа реализуется Росмолодёжью. В целях поощрения активной молодёжи от Мурманской области было отправлено 192 человека в путешествия в Карелию и Выборг, а также 31 человек на выставку ВДНХ в Москву в декабре 2023 года.

Как сообщает региональный комитет по молодёжной политике, кроме того, на территории Мурманской области функционирует проектный офис по развитию молодёжного туризма, который помогает обеспечить благоприятные условия для реализации единой программы гражданско-патриотического и общественного молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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