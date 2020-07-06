Руководитель коммерческой организации пыталась поживиться за счёт инвалидов

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учётом результатов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из коммерческих организаций Печенгского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, подозреваемая, 1971 года рождения, занимая должность директора коммерческой организации, подала заявку на участие в Программе дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 2014-2015 годы, после чего в 2015 году заключила с Центром занятости населения Печенгского района договор о возмещении затрат на оборудование (оснащение) или создание рабочих мест для устройства незанятых инвалидов.

Как сообщает санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается, после этого, не исполнив обязательства по заключенному договору, подозреваемая подала заявку о предоставлении средств на возмещение затрат на оборудование одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, приложив фиктивные документов о якобы произведенных на указанные цели затратах по приобретению оборудования. При этом трудоустройство инвалида фактически осуществлено не было. В результате введения в заблуждение должностных лиц Центра занятости населения на расчётный счёт коммерческой организации перечислены денежные средства в общей сумме более 81 тысяча рублей. Денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.