Руководитель магазина «Светофор» не доплатил кассиру более 400 тысяч рублей

В прокуратуру Ковдорского района обратился работник магазина «Светофор» по вопросу недоначисления ей заработной платы работодателем. В ходе проведенной проверки по обращению гражданки было установлено, что заявительница работает в магазине «Светофор» контролером-кассиром по скользящему графику по 11 часов в смену, однако работодателем ей фактически производится оплата за 5,45 часа, соответственно за сверхурочную работу оплата не производилась.

Прокурор Ковдорского района обратился в Ковдорский районный суд в интересах работника магазина с исковым заявлением о взыскании с организации недоначисленной заработной платы за период с ноября 2018 по ноябрь 2019 года в размере более 400 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора судом исковые требования были удовлетворены частично.

Не согласившись с решением суда, прокурор района обратился с апелляционным представлением в Мурманский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с доводами прокурора и удовлетворила исковые требования прокурора к ответчику в полном объёме.