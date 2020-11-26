Руководитель Минпромторга России Денис Мантуров вошёл в утвержденный наблюдательный совет МГТУ

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета. В утвержденный состав вошли одиннадцать человек, среди которых министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Срок полномочий совета составляет пять лет.

Напомним, ранее глава Минпромторга поддержал проект по трансформации вуза, признанный лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, членами наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет» стали:

Андросов Кирилл Геннадьевич – председатель совета директоров инвестиционной компании «Альтера Капитал»;

Бражник Сергей Александрович – директор по развитию региональных образовательных проектов группы компаний общества с ограниченной ответственностью «Яндекс»;

Гурьев Андрей Андреевич – генеральный директор публичного акционерного общества «ФосАгро»;

Кривовичев Сергей Владимирович – председатель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»;

Кулешов Александр Петрович – ректор автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»;

Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

Пристансков Дмитрий Владимирович – статс-секретарь – вице-президент публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;

Соловьев Денис Борисович – заместитель Председателя Правления – директор Департамента развития коммуникаций публичного акционерного общества «НОВАТЭК»;

Храброва Ирина Алексеевна – директор Департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

Чибис Андрей Владимирович – губернатор Мурманской области.