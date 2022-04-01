Руководитель Минжилстройнадзора Алёна Кузнецова ответила на вопросы северян в прямом эфире

Продолжается серия прямых эфиров в рамках проекта «Объясняем.РФ». 31 марта в очередной видеотрансляции приняла участие министр государственного жилищного и строительного надзора региона Алёна Кузнецова. Запись эфира доступна в группе «Мурманская область» в соцсети «ВКонтакте».

Как напомнила глава Минжилстройнадзора, в зону ответственности ведомства, преобразованного из Госжилинспекции, помимо прежних функций теперь входит строительный надзор и определение политики в области жилищных отношений в регионе в отдельных сферах.

Большой блок вопросов, поступивших от северян, касался управления общим имуществом многоквартирного дома. Алёна Кузнецова порекомендовала северянам как можно активнее участвовать в управлении своим домом, создавать Советы домов.

«Условие легитимности общего собрания собственников жилья – число участников в 50 процентов плюс один голос. В свою очередь, любое принятое решение будет легитимным, если за него проголосовала половина от этого числа плюс один голос. То есть, формально решение могут принять 25 процентов от всех собственников дома плюс один голос. Эти 25 процентов могут определить и выбор управляющей компании, и плату за содержание и ремонт, вообще судьбу дома. Потому и надо быть активными», – пояснила руководитель Минжилстройнадзора.

Отвечая на вопрос о деятельности министерства в сфере строительного надзора, Алёна Кузнецова заверила северян, что все уже идущие в области стройки продолжаются в полном объёме и в строгом соответствии с принятыми проектами, при снижении качества такие работы просто не будут приняты.

То же самое, по словам министра, происходит и с капитальным ремонтом жилищного фонда. Принятый в регионе гарантийный срок капремонта – 5 лет, по всем нарушениям Минжилстройнадзор выписывает соответствующие предписания об их устранении. Если подрядная организация не справляется с договорными обязательствами или уклоняется от исправления своих ошибок, ей может грозить исключение из реестра квалифицированных подрядчиков. Но это, как подчеркнула руководитель министерства, мера крайняя.

В течение часового эфира министр рассказала также о порядке замены бойлеров в домах, о том, что делать, если нет возможности вовремя заплатить за коммунальные услуги, и почему не нужно зашивать трубы стояков в квартирах в декоративные кожухи.

Кроме того, глава Минжилстройнадзора акцентировала внимание, что на официальном сайте министерства https://gzhi.gov-murman.ru/ размещается огромное количество информации, такой как реестр лицензий, документы для создания Совета дома, создания ТСЖ, а также актуальные новости, сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора.

Фото: https://vk.com/wall-120229555_78811