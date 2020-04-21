Руководитель мончегорской управляющей компании довёл предприятие до долгов

Прокуратурой г. Мончегорска проведена проверка исполнения поднадзорными управляющими компаниями законодательства в области дисциплины расчётов за коммунальные ресурсы.

Проверка показала, что одной из управляющих компаний претензионно-исковая работа с неплательщиками должным образом не проводилась. Несмотря на наличие задолженности у значительного числа потребителей, досудебные претензии в их адрес не направлялись, иски в суд о взыскании задолженности не предъявлялись.

Указанное бездействие повлекло невозможность управляющей компании обеспечить своевременную оплату коммунальных ресурсов, поставленных ресурсоснабжающими организациями потребителям, а также негативно сказалось на возможности самой управляющей компании исполнять возложенные на нее обязательства.

Кроме того, в связи с недостатками средств, управляющая компания в марте и апреле 2020 года не смогла обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам, что послужило основанием для возбуждения административных производств по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В целях устранения выявленных нарушений директору управляющей компании также внесено представление, осуществляется контроль устранения выявленных нарушений.