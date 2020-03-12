Руководитель МУП «Сети Никеля» нарушает Водный кодекс РФ

Решением Печенгского районного суда от 12 марта 2019года удовлетворены исковые требования прокурора Печенгского района о возложении обязанности на МУП «Сети Никеля» в срок до 01.09.2019 заключить договоры о предоставлении в пользование водных объектов - озер Лучломполо и Алла-Аккаярви, из которых, нарушение ч. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ, предприятие осуществляло забор воды.

До настоящего времени решение суда предприятием не исполнено, при этом забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов продолжается в отсутствие разрешительной документации.

По выявленным фактам прокуратурой района 21.02.2020 в отношении директора МУП «Сети Никеля» возбуждено дело об административном правонарушении по статьей 7.6 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Росприроднадзора по Мурманской области.

Кроме того, озеро Лучломполо относится к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории, в силу чего, осуществление незаконного забора воды влечёт за собой нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. По факту данного нарушения в отношении директора МУП «Сети Никеля» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 КоАП РФ, материалы которого направлены для рассмотрения в Баренцево-Беломорское территориальное Управление Федерального агентства по рыболовству.