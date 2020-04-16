Руководитель МУП «Сети Никеля» оштрафован на 5000 рублей за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды

Прокуратурой Печенгского района в рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды установлено, что на территории района имеется предприятие - МУП «Сети Никеля», основным видом деятельности которого является забор, очистка и распределение воды, а также сбор и обработка сточных вод.

В этих целях предприятие осуществляет забор водных ресурсов из озера Лучломполо, которое относится к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при осуществлении любой деятельности на водных объектах должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, при этом данная деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в установленном законом порядке.

Тем не менее, в нарушение требований законодательства деятельность МУП «Сети Никеля» на акватории озера Лучломполо, связанная с забором водных ресурсов, не согласовано в Североморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

По данному факту прокуратурой района в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов).

Постановлением Североморского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству руководитель МУП «Сети Никеля» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.