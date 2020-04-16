Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тожеВ Мурманской области «лёгких» заболевших CoViD-19 будут лечить на дому, но с трекером на запястье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 09:45

Руководитель МУП «Сети Никеля» оштрафован на 5000 рублей за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды

Прокуратурой Печенгского района в рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды установлено, что на территории района имеется предприятие - МУП «Сети Никеля», основным видом деятельности которого является забор, очистка и распределение воды, а также сбор и обработка сточных вод.

В этих целях предприятие осуществляет забор водных ресурсов из озера Лучломполо, которое относится к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при осуществлении любой деятельности на водных объектах должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, при этом данная деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в установленном законом порядке.

Тем не менее, в нарушение требований законодательства деятельность МУП «Сети Никеля» на акватории озера Лучломполо, связанная с забором водных ресурсов, не согласовано в Североморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

По данному факту прокуратурой района в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов).

Постановлением Североморского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству руководитель МУП «Сети Никеля» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Комментарий к новости:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
Комментарий к новости:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)15:50Городские хроники (6+)16:05«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России не против увеличения размера суммы операции по банковским картам без ввода пин-кода-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1 рубль, евро вырос почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии-PRO Законы (18+)Депутаты обеспокоены возможным неисполнением доходов местных бюджетов в части налоговых поступлений
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 481 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика