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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.20 13:00

Руководитель мурманской организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы работникам и сокрытие денежных средств от налогового органа

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора рыболовецкой организации города Мурманска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, руководитель предприятия в период с сентября 2018 года по март 2019 года, достоверно зная об имеющихся у организации недоимках по налогам, сборам и страховым взносам, направил организациям-контрагентам распорядительные письма о перечислении ими причитающихся организации денежных средств на счета других юридических лиц. Данные действия осуществлены во избежание удержания средств налоговыми органами.

Всего обвиняемый сокрыл денежные средства организации в размере более 4 млн 600 тысяч рублей, что является крупным размером.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, кроме того, в период с ноября 2018 года по март 2019 года руководитель организации умышленно не выплатил 79 работникам в полном объёме заработную плату в общей сумме более 4 млн 800 тысяч рублей.

Благодаря полученным в ходе расследования уголовного дела результатам финансово-экономического исследования хозяйственной деятельности предприятия установлена реальная возможность выплаты заработной платы потерпевшим в установленный законом срок.

В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Благодаря принятым мерам задолженность перед потерпевшими по заработной плате удалось частично погасить.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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