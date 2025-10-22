Руководитель Мурманской школы креативных индустрий приняла участие во Всероссийском форуме в Альметьевске

Директор Мурманского колледжа искусств и руководитель Школы креативных индустрий Ольга Чехова приняла участие во Всероссийском форуме школ креативных индустрий в городе Альметьевске Республики Татарстан. Мероприятие собрало более 70 специалистов из 50 регионов России.

Главной темой форума стал запуск и развитие школ креативных индустрий: от этапа открытия до первых результатов. Участники обсудили формирование учебных программ, которые помогают развивать творческие навыки учеников, а также создание устойчивых экосистем креативного образования.

«Участие в форуме позволило перенять лучшие практики коллег из других регионов и установить профессиональные контакты, которые будут способствовать успешному запуску Школы креативных индустрий в Мурманской области», — отметила Ольга Чехова.

В программу форума вошли лекции, панельные дискуссии, мастер-классы и экскурсии в образовательные учреждения Альметьевска, в том числе в местную Школу креативных индустрий и Школу анимации.

Напомним, что в Мурманской области продолжается прием заявок в Школу креативных индустрий. Образовательный центр откроется в конце 2025 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!». Набор осуществляется на 85 бюджетных мест для учащихся 5-11 классов по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR/AR.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, обучение продолжительностью два года будет бесплатным. На первом курсе школьники познакомятся со всеми направлениями, на втором — выберут специализацию. Занятия будут проходить в здании детской художественной школы Мурманска по адресу: ул. Полярной Дивизии, 1/16.

Для подачи заявки необходимо заполнить электронную анкету по ссылке. На данный момент уже подано более 40 заявок. По вопросам приема можно обращаться по электронной почте: shki-murmansk@yandex.ru или телефону 8 (8152) 45-39-32.

