Руководитель регионального Минтранса проинспектировал ход дорожных работ в ЗАТО Александровск

Вчера министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск и проинспектировал ход дорожных работ в муниципалитете.

«Для начала осмотрел объект в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – это региональная автомобильная дорога Снежногорск – Гаджиево. Соответственно, большая часть работ уже выполнена. Объект находится на финишной прямой. Осталось сделать буквально 1 км дороги, и то одной полосы движения, – отметил Артём Гришин. – Работы выполнены достаточно качественно. Движемся по этому объекту с опережением графика».

Также профильный министр осмотрел ход дорожных работ на улице набережная Сергея Преминина в Гаджиеве. По словам Артёма Гришина, на объекте есть отставания от графика, но в настоящее время уже набран высокий темп ремонтных работ.

«В Полярном – обратная картина. Работы ведутся на одном объекте – улице Советской. На Комсомольской к ремонту не приступали. Сегодня встречались с руководителем подрядной организации и руководством заказчика. Есть вопросы по техническому заданию, которые необходимо решить для старта работ, – добавил руководитель регионального минтранса. – По мере возможности визиты в ЗАТО Александровск будут еженедельными. Все объекты в муниципалитете держу на личном контроле».