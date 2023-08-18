Руководитель регионального Управления Росреестра Анна Бойко ответила на вопросы северян в прямом эфире

У многих жителей региона есть недвижимость не только в Мурманской области, но и за её пределами. Как обезопасить своё имущество от мошенников? Как узнать кадастровую стоимость своей квартиры и что делать, если не согласен с кадастровой оценкой? На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном совместно с ЦУР Мурманской области, ответила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Один из часто задаваемых жителями Мурманской области вопросов, что делать, если в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» пользователь не видит информацию о своих объектах недвижимости?

Можно выделить две основные причины, почему люди не находят информацию о своей недвижимости на госуслугах, – поясняет Анна Бойко. - Первая причина – права на объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Второй самой распространенной причиной является расхождение данных паспорта на госуслугах с данными ЕГРН, либо в ЕГРН отсутствуют сведения о СНИЛС. В обоих случаях необходимо обратиться в офис МФЦ и подать соответствующие заявления либо на регистрацию права, либо на внесение изменений в сведения ЕГРН.

Полностью эфир доступен по ссылке.

Фото: https://vk.com/video-201788875_456239620