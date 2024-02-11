Руководитель Росмолодёжи высоко оценила проект «СОПКИ» и молодёжную политику в Мурманской области

Комитет молодёжной политики Мурманской области и делегация активной молодёжи региона приняли участие в работе тематического дня молодёжной политики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в ходе которого руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева высоко оценила региональный проект «СОПКИ», а также уровень и реализацию молодёжной политики в Мурманской области.

В рамках выставки «Россия» прошёл Форум национальных достижений: молодёжная политика, во время которого состоялась ключевая встреча заполярной молодёжной делегации с главой Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Председатель профильного комитета региона Егор Хаценко рассказал про развитие молодёжных пространств «СОПКИ», про такие проекты, как «Студенческая весна», «День первокурсника», «Твой Ход», межрегиональный фестиваль «молодёжный ДВИЖ – 2023», День молодёжи, «Большая перемена», а также о видах региональной поддержки молодёжи.

«Мурманск занимается профессиональным и творческим развитием молодых кадров. Для этого создана современная инфраструктура, открываются молодёжные пространства, в которых молодёжь может с пользой проводить свой досуг и приобретать новые компетенции», – рассказал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

И.о. ректора Мурманского арктического университета Ирина Шадрина рассказала о преображении научно-образовательной молодёжной среды.

«У нас произошло знаменательное событие – объединение двух университетов МАУ. Университет находится в стадии системной трансформации основных направлений деятельности: научной, исследовательской, образовательной. Меняется система подготовки молодых кадров. Студены начиная с 3 курса проходят практику на ведущих предприятиях реального сектора экономики Мурманской области, выпускаются с уникальными арктическими компетенциями. При поддержке правительства и губернатора Мурманской области для удобства обучения и проживания в помещениях созданы молодёжные пространства. Кроме того, университет заходит на программу строительства кампуса высокого уровня, работает программа развития инженерного образования, создаётся инжиниринговый центр биотехнологий и прототипирования, открываются научные молодёжные лаборатории для привлечения талантливой молодёжи со всех уголков РФ», – рассказала она.

Также заполярная молодёжная делегация поздравила главу Росмолодёжи с днём рождения, который Ксения Разуваева отметила 6 февраля, и поблагодарили её за внимание к региону, в том числе за реализацию молодёжных проектов.

«Если говорить про Мурманскую область – это совершенно точно молодёжный регион. А бренд «СОПКИ» уже известен на всю страну. Это один из лучших молодёжных центров, кстати говоря, недавно открывшийся, в том числе и в новых регионах нашей страны благодаря участию Мурманской области в качестве региона шефа, поэтому «СОПКИ» шагают по стране», – сказала Ксения Разуваева.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, на стенде павильона Мурманской области в рамках тематического дня представители региона рассказали о развитии молодёжной политики в области, о наиболее значимых достижениях, провели мастер-классы.

Самыми популярными стали мастер-классы по созданию блокнотов и брелоков с символикой региона, работа «Полярной почты» и почтовые открытки с работами участников регионального конкурса эскизов муралов, а также автограф-книга. Фурор у гостей стенда произвели три белых медведя с флагом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru