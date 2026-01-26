Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял решение об увеличении общих допустимых уловов на 2026 год

В 2025 году учёные подведомственного Росрыболовству ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» провели научные экспедиции, в ходе которых оценили состояние запасов водных биоресурсов. Полученные данные показали рост популяций ряда видов. 23 января на заседании Совета по науке под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова принято решение об увеличении общих допустимых уловов на 2026 год.

Как отмечает объединенная пресс-служба Росрыболовства, общие допустимые уловы корректируются на основании рекомендаций отраслевой науки. При этом используется предосторожный подход, который направлен на сохранение запасов водных биоресурсов для будущих поколений. Исследования будут продолжены, в том числе для расширения районов промысла.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне будет увеличен общий допустимый улов (ОДУ) трески Южно-Курильской зоны на 8,7% (до 12,4 тысячи тонн). ОДУ терпуга в Северо-Курильской зоне вырастет на 54,1% (до 18,5 тысячи тонн). ОДУ трубачей в Северо-Охотоморской подзоне составит 6,6 тысячи тонн (+19%).

Рост популяции крабов позволил скорректировать общие допустимые уловы в сторону увеличения. Российские рыбаки смогут нарастить уловы камчатского краба на Дальнем Востоке. Кроме того, на 10% (до 13,9 тысячи тонн) будет увеличен ОДУ камчатского краба в Баренцевом море (Северный рыбохозяйственный бассейн).

Исследования на реке Енисей показали рост запасов стерляди. Этот ценный вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, его промысел запрещён. Вылов ведётся только в рамках рыбохозяйственных исследований и для искусственного разведения. Полученные учёными данные позволят увеличить общий допустимый улов стерляди для научных целей и аквакультуры на 62,2% (до 6,1 тонны).