Руководитель УК «Центр» привлечён к административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка исполнения ООО «УК «Центр» законодательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В её ходе было установлено, что ООО «УК Центр» не заключило договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения, чем нарушило требования ст. 161 ЖК РФ, п. п. 13, 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.

По факту уклонения управляющей компанией от заключения договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя управляющей компании ООО «УК Центр» по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами).

Решением мирового суда должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штраф в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда было обжаловано в вышестоящий суд.

Постановлением судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции постановление мирового судьи судебного участка № 3 Кандалакшского судебного района, решение судьи Кандалакшского районного суда в отношении должностного лица управляющей компании оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.