Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 14:30

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко провела выездную встречу с членами садоводческих товариществ Ковдорского муниципального округа

На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, государственные регистраторы и земельные инспекторы Кандалакшского отдела областного Росреестра.

Встреча получилась очень насыщенной. Ковдорчан интересовали вопросы межевания границ земельных участков садоводческих товариществ, регистрации прав на участки, предоставленные под ведение садоводства, и расположенные на них строения, как узаконить СОТ, кто несёт расходы по кадастровым работам, где можно ознакомиться с перечнем кадастровых инженеров и их расценками, возможно ли оформление земельного участка в садоводческом товариществе в аренду или только в собственность, какие для этого нужны документы, как провести комплексные кадастровые работы на территории СОТ и другие вопросы.

Анна Бойко также подробно рассказала, что делать, если в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» пользователь не видит информацию о своих объектах недвижимости, обратив особое внимание на необходимость регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости, а также своевременную актуализацию паспортных данных и сведений СНИЛС в ЕГРН.

Земельные инспекторы разъяснили требования законодательства в сфере землепользования и рассказали о новых технологиях при проведения государственного земельного надзора.  

«Мы регулярно проводим выездные встречи, что особенно актуально для жителей отдаленных районов Мурманской области. Это позволяет северянам на месте получить квалифицированную бесплатную консультацию по правовым вопросам в сфере недвижимости и рекомендации по решению сложившейся проблемы. Росреестр всегда открыт для диалога и обратной связи», - отметила Анна Бойко.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян оказывают материальную помощь своим родителям-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: в блоке «ЖКХ» большинство сообщений было связано с ненадлежащим качеством или отсутствием отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика