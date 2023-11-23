Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко провела выездную встречу с членами садоводческих товариществ Ковдорского муниципального округа

На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, государственные регистраторы и земельные инспекторы Кандалакшского отдела областного Росреестра.

Встреча получилась очень насыщенной. Ковдорчан интересовали вопросы межевания границ земельных участков садоводческих товариществ, регистрации прав на участки, предоставленные под ведение садоводства, и расположенные на них строения, как узаконить СОТ, кто несёт расходы по кадастровым работам, где можно ознакомиться с перечнем кадастровых инженеров и их расценками, возможно ли оформление земельного участка в садоводческом товариществе в аренду или только в собственность, какие для этого нужны документы, как провести комплексные кадастровые работы на территории СОТ и другие вопросы.

Анна Бойко также подробно рассказала, что делать, если в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» пользователь не видит информацию о своих объектах недвижимости, обратив особое внимание на необходимость регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости, а также своевременную актуализацию паспортных данных и сведений СНИЛС в ЕГРН.

Земельные инспекторы разъяснили требования законодательства в сфере землепользования и рассказали о новых технологиях при проведения государственного земельного надзора.

«Мы регулярно проводим выездные встречи, что особенно актуально для жителей отдаленных районов Мурманской области. Это позволяет северянам на месте получить квалифицированную бесплатную консультацию по правовым вопросам в сфере недвижимости и рекомендации по решению сложившейся проблемы. Росреестр всегда открыт для диалога и обратной связи», - отметила Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.