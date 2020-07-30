Руководитель управляющей компании в Островном обогащался за счёт «экономии» противогололёдного состава во время обработки автомобильных дорог

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности руководителя управляющей компании города Островного по аналогичному составу преступления.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, в 2018 году между службой городского хозяйства и управляющей компанией был заключён муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО город Островной на период март-декабрь 2018 года. В соответствии с контрактом, а также дополнительными соглашениями к нему, управляющая организация приняла на себя обязанность по содержанию автодорог Островного, в том числе снегоуборку и обработку антигололедными составами.

Руководитель управляющей компании, наделённый полномочиями по выполнению управленческими функциями в коммерческой организации, заведомо зная об отсутствии у него противогололёдного состава, требуемого для выполнения обработки автомобильных дорог, в целях систематического незаконного личного обогащения принял решение путём обмана членов комиссии по приёмке работ по указанному муниципальному контракту похищать бюджетные денежные средства, принадлежащие службе городского хозяйства.

Так, в период с апреля 2018 года по марта 2019 года злоумышленник вносил в акты о приёмке выполненных работ и платежные документы заведомо ложные сведения о якобы использованном в рамках исполнения обязательств по контракту при выполнении антигололёдной обработки дорог.

Всего на расчётный счёт управляющей компании поступили денежные средства в сумме более 1 млн 600 тысяч рублей за якобы выполненные работы. В соответствии с уголовным законодательством указанная сумма является особо крупным размером. Денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Противоправная деятельность руководителя управляющей компании выявлена благодаря работе сотрудников МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.