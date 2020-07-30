В Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения«Хибины для всех» - проект от Мурманской области прошёл в финал конкурса по развитию экотуризма в России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 16:35

Руководитель управляющей компании в Островном обогащался за счёт «экономии» противогололёдного состава во время обработки автомобильных дорог

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности руководителя управляющей компании города Островного по аналогичному составу преступления. 

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, в 2018 году между службой городского хозяйства и управляющей компанией был заключён муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО город Островной на период март-декабрь 2018 года. В соответствии с контрактом, а также дополнительными соглашениями к нему, управляющая организация приняла на себя обязанность по содержанию автодорог Островного, в том числе снегоуборку и обработку антигололедными составами.

Руководитель управляющей компании, наделённый полномочиями по выполнению управленческими функциями в коммерческой организации, заведомо зная об отсутствии у него противогололёдного состава, требуемого для выполнения обработки автомобильных дорог, в целях систематического незаконного личного обогащения принял решение путём обмана членов комиссии по приёмке работ по указанному муниципальному контракту похищать бюджетные денежные средства, принадлежащие службе городского хозяйства.

Так, в период с апреля 2018 года по марта 2019 года злоумышленник вносил в акты о приёмке выполненных работ и платежные документы заведомо ложные сведения о якобы использованном в рамках исполнения обязательств по контракту при выполнении антигололёдной обработки дорог.

Всего на расчётный счёт управляющей компании поступили денежные средства в сумме более 1 млн 600 тысяч рублей за якобы выполненные работы. В соответствии с уголовным законодательством указанная сумма является особо крупным размером. Денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Противоправная деятельность руководителя управляющей компании выявлена благодаря работе сотрудников МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
Д.О. Вернер
26.07.20 12:48
Опять не поздравили ветеранов бывшего завода связи ВМФ...
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:20«Советы доктора Дягилева». (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона цены на картофель и репчатый лук стали снижаться-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,3 рубля, доллар укрепился на 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 259 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика