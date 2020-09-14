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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 10:45

Руководителем регионального фонда капремонта назначен Фёдор Денисов

Генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» назначен Фёдор Денисов. Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона отметил, что Фёдор Денисов успешно прошёл все этапы кадрового конкурса.

«Фонд капитального ремонта, помимо программы краткосрочной и долгосрочной, имеет задачи, в том числе связанные с рядом мероприятий по энергоэффективности и по городской среде. Все подробно обсуждено, цели и задачи поставлены, поэтому как мы с вами договорились, в течение ближайших десяти дней с вас детальный анализ с конкретными показателями эффективности, и в добрый путь», – сказал губернатор, представляя руководителя Фонда.

Фёдор Фёдорович Денисов окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Имеет опыт работы в нескольких сферах. Трудился в Дальневосточной строительной дирекции в Хабаровске, был ведущим инженером ГК «Олимпстрой» в Сочи, руководил архитектурно-проектной компанией в Москве, работал в Центре управления проектами «Восточная Сибирь – Тихий океан» в городе Комсомольск-на-Амуре. До назначения в Фонде капремонта был руководителем проектов и директором дирекции по строительству объектов инженерной инфраструктуры ГКУ  «Инвестстрой Республики Крым» в Симферополе, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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