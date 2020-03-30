Руководители 86% организаций розничной торговли региона оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Оборот розничной торговли в Мурманской области в январе-феврале 2020 года составил 29162,3 млн рублей или 99,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2020 года – 14730,1 млн рублей - или 99,6%.

Как сообщает Мурманскстат, в январе-феврале текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января–февраля 2019 года).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-феврале этого года составил 17352,4 млн рублей или 100,0% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 11809,9 млн рублей или 98,9%.

В январе-феврале в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 59,5%, непродовольственных товаров – 40,5% (в январе–феврале 2019 года – 59,0% и 41,0% соответственно).

В I квартале 2020 года руководители 86% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в IV квартале 2019 года – 75%), как «неблагоприятную» – 14% (в IV квартале 2019 года – 25%). Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 7,4 процентного пункта

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в I квартале 2020 года, руководители организаций назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (69% опрошенных), высокий уровень налогов (61), недостаточный платёжеспособный спрос населения (44) и недостаток финансовых средств (39% опрошенных).