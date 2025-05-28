Руководители больше доверяют команде, чем подчиненные им

Руководители больше доверяют подчиненным, чем подчиненные им. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

75% россиян в той или иной степени доверяют сослуживцам, 75% — непосредственному руководителю, а 73% — компании-работодателю. За год уровень доверия коллегам и предприятиям практически не изменился, а вот о доверии начальству стали говорить чуть чаще.

Начальники доверяют подчиненным больше — 83% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.

Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (81% против 69% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (78% против 68% среди мужчин). 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (31 и 23%).

Время проведения опроса: 1—15 мая 2025 года.