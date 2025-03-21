Руководители чаще благодарят тех, кому мало платят

Практически каждый пятый работающий никогда не слышал похвалы от своего начальника. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 респондентов вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 15% — в последние несколько дней, 11% — от недели до месяца назад, 12% — от 1 до 6 месяцев назад, каждый шестой (16%) вспомнил о благодарности, полученной более года назад.

Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше.

Россияне, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».

18% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».

А между тем, по нашим исследованиям, похвала мотивирует к рабочим свершениям гораздо большее число россиян, чем критика.

Время проведения опроса: 24 февраля — 12 марта 2025 года.