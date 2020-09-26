Руководители хореографических коллективов Мурманска приняли участие в конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная»

Руководители хореографических коллективов Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Детской театральной школы Мурманска приняли участие в очном смотре-конкурсе по Северо-Западному Федеральному округу Всероссийского конкурса в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Организатором конкурса является Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Фонда президентских грантов.

Мурманскую область на конкурсе представили: Людмила Зеленица – хореографический коллектив «Акварель» (г. Полярные Зори); Алина Лавренюк – ансамбль эстрадного танца «Non stop» (г. Североморск); Наталья Пилипенко (Почётный работник культуры Мурманской области), Мария Пысина и Наталья Бриленкова – хореографическая группа труппы детской театральной школы города Мурманска; Лариса Феоктистова (заслуженный работник культуры РСФСР) и Наталье Русаковой – ансамбль танца «Радость» (г. Мурманск).

Как сообщает региональное Министерство культуры, в условиях пандемии руководителям коллективов нашего региона была предоставлена возможность участия в мастер-классах ведущих специалистов в области хореографии (Игорь Пиворович - заслуженный артист РФ, Алина Грудская, Даниил Благов, Вера Арбузова) и в смотре-конкурсе детских танцевальных коллективов. После выступления в режиме живого общения руководители коллективов смогли получить профессиональные комментарии и рекомендации жюри.