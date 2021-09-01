Руководители и депутаты флотской столицы поздравили учеников и педагогов с началом нового учебного года

В День знаний 1 сентября депутаты представительного органа власти столицы Северного флота отправились в школы ЗАТО г. Североморск, чтобы поздравить учеников и педагогов с началом нового учебного года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск вначале поздравил школьников и учителей средней школы №2 в посёлке Сафоново, а затем вместе с главой ЗАТО г. Североморск Олегом Прасовым, начальником управления образования Юлией Гладских и депутатом Светланой Евтушенко побывали в гимназии №1. Они присутствовали при открытии в гимназии №1 новой школьной столовой.

В этом году гимназия №1 выиграла грант для реализации проекта «Современное пространство школьной столовой». Проект разрабатывали по предложениям учащихся гимназии. Благодаря гранту в 2,5 миллиона рублей в помещении столовой выполнен косметический ремонт, заменены окна, радиаторы системы отопления, светильники, смонтирован новый потолок, заменены и полы в этой столовой. Кроме новой мебели в зале столовой для всех учащихся, появился уголок для кафе, в котором могут перекусить старшеклассники.

Первыми посетителями обновленной столовой стали ученики 2 «А» класса.

Светлана Ефремова и Галина Пузикова, которая также является депутатов Совета депутатов, поздравила с началом учебного года первоклассников, а Евгений Алексеев выпускников – учащихся 11-го класса, пожелав им серьёзного отношения к учебному процессу в школе, хорошей сдачи ЕГЭ и поступления в вузы, отметив важную роль педагогов в обучении и воспитании школьников.