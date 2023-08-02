Руководители и специалисты предприятия «Колатомэнергоремонт» провели встречу со студентами — целевиками опорных вузов

Мероприятие состоялось по инициативе руководства филиала, а также отдела кадровой работы, оценки и развития персонала. На встрече присутствовали студенты обучающиеся по целевому направлению: Олег Клюев — студент Санкт-Петербургского государственного политехнического университа, энергетическое машиностроение и Андрей Шевченко — студент Национальнго исследовательского ядерного университета МИФИ, электроника и автоматика физических установок, а также студент-практикант Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, энергетическое машиностроение Анастасия Бодунова.

Главный инженер Роман Тихомиров рассказал о перспективах развития и карьерного роста, сделал акцент на приоритет безопасности, как на атомной станции, так и в повседневной жизни.

В ходе встречи были освещены интересующие студентов вопросы о социальной политике предприятия, льготах и гарантиях для молодых специалистов, заработной плате и имеющихся вакансиях. Мероприятие проходило в формате живого и открытого диалога, где студенты задавали вопросы руководству предприятия и получали развёрнутые ответы. Обсудили актуальность тем дипломных работ, возможность их использования в будущей работе в качестве технических улучшений или ПСР проектов, уделили внимание творческому и спортивному потенциалу работников, а также волонтёрской деятельности в «Колатомэнергоремонт».

«Мы заинтересованы в высококвалифицированных специалистах. Часть сотрудников «Колатомэнергоремонта», занимающая в настоящее время руководящие должности, начинали работать именно в качестве молодых специалистов. Стремитесь, учитесь, осваивайтесь и всё обязательно получится», - отметил главный инженер филиала «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».