Руководители Кольского района и города Колы почтили память павших героев, доблестно сражавшихся за мир на Кольской земле

Нануне 76-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье они возложил алые гвоздики к подножью памятников лётчику-истребителю Виктору Миронову и воину-победителю, которого многие жители региона знают как «Кольского Алёшу».

Торжественный митинг, который традиционно проходил в Коле в дни Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в этом году не состоялся ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Возможно, именно поэтому как никогда остро ощутима эта драгоценная Победа в сердцах жителей Кольского Заполярья.

Бойцы Советской армии героически отстояли наши рубежи. Задумайтесь, какой непреодолимой силой духа и мужеством обладали павшие герои, сражавшиеся за мир в условиях Крайнего Севера.

- Агрессивный план Вермахта был сорван, благодаря несгибаемой воле советских воинов, - подчеркнул Александр Лихолат. - Они не позволили врагу захватить наш город Мурманск с его незамерзающим портом, отрезать Кировскую железную дорогу, завладеть базами Северного флота. Запланированный фашистами торжественный марш от границы с Норвегией до самого центра столицы Заполярья не воплотился в жизнь, ведь наши войска оказали ожесточённое сопротивление захватчикам. Мы приклоняемся перед героями и тружениками тыла, ковавшими Победу ради жизни и свободы на нашей земле.

Петсамо-Киркенесская наступательная операция в октябре 1944 года не только принесла долгожданный мир на Кольскую землю, но и избавила от ужасов оккупации наших соседей - жителей Северной Норвегии.

Вечная память тем, кто ценой собственной жизни завоевал великую Победу и мирное небо над Кольской землёй!