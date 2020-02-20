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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.20 10:00

Руководители Кольского района и регионального УФСИН обсудили перспективы сотрудничества

19 февраля в администрации Кольского района состоялось рабочее совещание с руководством регионального УФСИН. В нём приняли участие глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов, а также их замы, курирующие профильные направления работы.

В Кольском районе находятся два исправительных учреждения УФСИН: ИК- 16 и ИК-18, а также филиал уголовно-исполнительной инспекции. Прежде всего, на совещании обсудили перспективы сотрудничества данных исправительных учреждений с организациями района. ИК занимаются не только деревопереработкой, производством различной мебели и пошивом спецодежды и другой швейной продукции, но могут производить тротуарную плитку и даже печь хлеб и делать пельмени.

Данная продукция уже отлично себя зарекомендовала, к примеру, один из Мурмашинских детских садов уже закупал у УФСИН мебель. Сотрудничают с ведомством и другие предприятия района. Только в прошлом году региональный УФСИН исполнил с организациями района договоров на общую сумму более чем в 450 тысяч рублей, привлекая при этом к оплачиваемому труду порядка тысячи осужденных.

Осужденные трудятся не только на производственных мощностях исправительных колоний. Те, кого осудили к наказаниям без изоляции от общества, говоря проще к обязательным и исправительным работам,   привлекаются к благоустройству городской среды, убирают, в частности, улицы. Всего на территории района с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН сотрудничает 35 организаций.

Рассмотрели на совещании и вариант привлечения УФСИН в качестве одного из субподрядчиков при строительстве набережной в Коле. На производстве колоний изготавливают отличные скамейки, которые можно будет установить в будущей зоне отдыха.

Ещё один перспективный вариант сотрудничества – переработка старых покрышек. АО «Управление отходами» их не принимает, а утилизировать резиновый хлам в муниципальных образованиях необходимо.

Отдельной темой совещания стала передача имущества УФСИН в собственность муниципалитета. Так сейчас готовятся документы о передаче в собственность района участка асфальтированной дороги, идущей к ИК -18, и здания ведомственного общежития, которое также находится в Мурмашах.

В свою очередь район готов передать региональному УФСИН здание в центре Колы, расположенное по адресу улица Андрусенко, дом № 2. Раньше там был исполком, потом районный суд, сейчас оно пустует и ветшает. Единственное условие – сохранение исторического облика здания, памятного каждому жителю древнего города. УФСИН готов принять условие, в помещениях он планирует разместить управление ведомственной медико-санитарной части.

Обсудили на совещании и благоустройство памятников, над которыми шефствует УФСИН. Скоро в стране будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, все мемориалы должны быть приведены в порядок, подъезды к ним почищены. Эту общественную работу сотрудники УФСИН выполняют уже много лет, причём делая это в нерабочее время.

С удовольствием шефствует спецназ УФСИН «Айсберг» и над воспитанниками социального приюта «Берегиня». Бойцы были в Кильдинстрое накануне, привезя ребятам творческие подарки.

В конце встречи начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов вручил главе администрации Кольского района Александру Лихолату благодарственное письмо, отметив, что ведомство всегда готово к взаимовыгодному сотрудничеству по всем обозначенным вопросам и в дальнейшем, сообщает администрация Кольского района.

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